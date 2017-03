Les Frères Scott : Shantel VanSanten, en larmes pour le mariage de sa petite sœur

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très proche de sa famille, Shantel VanSanten n’hésite jamais à partager son amour pour ses proches sur les réseaux sociaux. A l’occasion du mariage de sa petite sœur, Jessye, âgée de 26 ans, l’actrice qui jouait le rôle de Quinn James a souhaité rendre hommage à la future mariée dans une vidéo émouvante. Les deux sœurs, très complices, ont lâché ensemble une lanterne avant de se prendre dans les bras : "Aussi loin que je me souvienne, ma sœur et moi planifiions nos mariages, a-t-elle raconté. Etre capable de planifier ce week-end pour elle, de célébrer ma petite mariée et d’être le témoin de la plus inspirante des histoires d’amour est un tel honneur et une bénédiction. Nous avons créé des souvenirs que je chérirai aussi longtemps que je vivrai. En envoyant tous mes vœux de bonheur pour toi et Zac. Je t’aime tellement. C’est comme si mon cœur éclatait en un million de confettis. Je suis impatiente de vivre cette grande journée, tellement fière de toi ma sœur. Toujours."

Un message émouvant commenté par des centaines d’internautes, nombreux à suivre l’actualité de l’actrice, nouvelle héroïne de la série Shooter : "Cet amour entre vous est une chose rare et exceptionnelle", peut-on lire. "Vous méritez tout le bonheur du monde", a ajouté une autre abonnée.

C’est donc auprès de Zac Kellogg que la petite sœur de Shantel VanSanten passera le reste de sa vie. Un nouveau bonheur pour la famille, toujours aussi soudée.

