Les Frères Scott : Sophia Bush dit avoir de "l’espoir" pour l’avenir

L’interprète de Brooke Davis s’est récemment confiée sur les liens entre son métier et son engagement politique et militant. L’actrice ayant toujours été très impliquée dans le combat pour les droits des femmes et minorités.

Cela a été dit à maintes reprises, Sophia Bush n’a pas la langue dans sa poche. Elle n’est pas non plus de celles qui se contentent de jouer devant la caméra sans jamais formuler des opinions. Très intéressée par la politique, l’actrice est montée au créneau pour dénoncer les politiques de Donald Trump et son attitude envers les femmes, les minorités et les médias, aussi bien pendant la campagne que depuis la victoire du Républicain. Dernièrement, la comédienne semble redoubler de vigilance sur les réseaux sociaux, et n’hésite pas à montrer son opposition au nouveau président américain.



Alors qu’elle assistait à la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, Sophia Bush s’est entretenue avec Entertainment Tonight sur ce qu’elle pense de la relation entre son métier d’actrice et son implication citoyenne, dans un contexte qui montre une Amérique plus divisée que jamais. "Je pense qu’une histoire très puissante peut nous rappeler à quel point nos communautés sont au final semblables", a-t-elle ainsi confié à ET. "Cela va être de la responsabilité des artistes et des conteurs d’histoires de s’assurer que nous continuons tous à faire notre travail. Je sais que le chemin devant nous ne va pas être simple, mais j’ai beaucoup d’espoir", a-t-elle également ajouté.



"Nous voulons tous la même chose"

Revenant sur les mouvements de contestation outre-Atlantique à la suite de la publication du décret interdisant l’entrée au territoire des ressortissants de sept pays du Moyen-Orient, Sophia Bush s’est dit "fière de la façon dont les gens se bougent, manifestent, et expriment leurs opinions, et refusent ce qu’il se passe", a-t-elle par ailleurs affirmé. Et l’actrice a une vision assez précise de ce qu’elle pense de la nouvelle administration de Donald Trump : "Bien qu’ils soient moins nombreux et qu’ils incarnent l’administration la plus impopulaire de l’histoire jusqu’à présent, je pense que nous avons des gens au pouvoir qui veulent vraiment entretenir la peur et vraiment faire valoir cette notion de ‘l’autre’". Une entreprise qui ne pourra qu’échouer selon elle, car "en réalité, nous sommes tous pareil, et nous voulons tous la même chose pour nos amis, les gens que nous aimons et nos enfants".

