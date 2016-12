Les Frères Scott : Sophia Bush partage un souvenir malheureux de Noël

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Sur Instagram, l’interprète de Brooke Davis s’est souvenu d’un réveillon bien plus chaotique que celui de l’année 2016…

"Au cas où vous l’auriez loupé, ça, c’était Noël 2014. Donc ouais, cette année, on a vraiment assuré. Pas de problème de feu. #Flammessaintes #Souvenirs". Tel est le commentaire d’une photo postée par Sophia Bush sur Instragram à l’occasion des fêtes de fin d’année. On peut y voir la jeune femme, un livre à la main, surprise et apeurée par de grandes flammes à proximité de ce qui semble être une cheminée.



Ce cliché est un souvenir de l’actrice des Frères Scott, souvenir vécu en 2014 donc, alors que la jeune femme passait du temps en famille pour les fêtes de fin d’année. Assise sur le canapé familial, la comédienne lisait lorsqu’un feu s’est déclenché à proximité du sapin de Noël et du sol jonché de cadeaux. Un incident qui a laissé des marques chez les Bush. Pour ce réveillon, Sophia Bush a tout documenté, de la préparation de la tarte aux framboises de sa maman à la tarte aux pommes caramélisées réalisée par ses soins.



Et l’Américaine est visiblement très fière et soulagée que tout se soit bien déroulé en cette année 2016. Sur un second cliché, un selfie cette fois-ci, la jeune femme ne cache pas sa joie. "Vous voyez cette table ? Ce salon ? Ce sapin de Noël ? Mais alors, que ne voyez-vous PAS ? Un feu !", écrit la jeune femme en légende. "La famille Bush a réussi à passer les fêtes de Noël 2016 sans qu’aucun cadeau ne s’enflamme ! Dieu merci !", poursuit-elle. Espérons que l’actrice soit aussi chanceuse en 2017.







ICYMI, this was Christmas 2014. So yeah. Today we nailed it. 🔥🎄🔥#NoFireNoProblems #Throwback #HoliBlaze Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Déc. 2016 à 19h12 PST





See that table? That living room? That tree? What DON'T you see?? Fire! The Bush Family successfully made it through the Holidays 2016 with no gifts catching fire y'all! Bless! 🚫🔥🎁🎄❤ #FlamingFamilyHolidays #ThisIsMyPleaseDontJinxItFace Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Déc. 2016 à 19h04 PST





Can't stop won't stop. #PiePrep #ToddyBar Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 24 Déc. 2016 à 19h28 PST





I made these, NBD 🍎 Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 24 Déc. 2016 à 19h04 PST

