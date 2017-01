Les Frères Scott : quand Sophia Bush rencontre l'une de ses idoles !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush est l’une des actrices les plus engagées de sa génération ! Dans ses nombreux combats, on retrouve la cause animale, l’anorexie, la discrimination des personnes homosexuelles, l’environnement… Mais aujourd’hui, l’actrice se bat pour le respect des Droits de la femme ! Durant toute la campagne présidentielle des Etats-Unis, Sophia Bush n’a pas caché son mépris envers le nouveau président, Donald Trump, pour son comportement machiste et misogyne!

Ce week-end, une marche a été organisée pour manifester contre les propos et intentions du nouveau président : la women march ! Sophia Bush n’avait d’ailleurs pas hésité à demander à ses fans de rejoindre le mouvement. Une manifestation qui a rassemblé des millions de personnes à Washington, et dans le monde entier ! L’occasion pour l’actrice de rencontrer l’une de ses idoles : Gloria Steinem.





"This is the upside of the downside" - Gloria Steinem • Millions of women taking to the streets all over the country? Yes ma'am. We are the upside. @womensmarch #whyimarch #womensmarch Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 21 Janv. 2017 à 16h54 PST

Qui est Gloria Steinem ?

Gloria Steinem est une célèbre féministe américaine, journaliste et promotrice des droits des femmes. Elle est également inscrite au National Women’s Hall of Fame, une organisation honorant la mémoire des citoyennes américaines qui ont eu un rôle important dans l’histoire des Etats – Unis.