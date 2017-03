Haley débarquera dans la saison 2 de Colony

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La saison 1 de Colony passionne les téléspectateurs de TF1. L’histoire complexe qui se déroule dans un futur proche ne cesse de faire des fans. Portée par un casting de têtes connues(Sarah Wayne Callies et Josh Holloway) la série suit les tribulations de Katie et Will Bowman, un couple à la recherche de leur fils coincé dans une ville isolée du reste du monde depuis l’arrivée d’une mystérieuse force contrôlant les humains.

Pour sa deuxième saison, Colony est allé chercher une nouvelle actrice que les téléspectateurs et fans de la série Les Frères Scott connaissent bien : Bethany Joy Lenz. Celle qui incarnait la douce Hayley s’est vue confier un rôle récurrent, celui de Morgan, une experte informatique dotée d’une grande intelligente, qui entre en lutte contre l’Occupation. L’actrice a également été vue dans la série Marvel : les agents du Shield ou encore Les Experts. Outre Bethany Joy Lenz, on retrouvera également Jessica Parker Kennedy, aperçue dans la série fantastique The Secret Circle.

En attendant de découvrir Hayley dans la passionnante dystopie, retrouvez des nouveaux épisodes de Colony dès le 21 mars, sur TF1, à partir de 20h55.