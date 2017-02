Son retour dans la série ? Hilarie Burton est contre mais...

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 4 avril 2012 marquait la fin de la série Les Frères Scott après neuf saisons et 187 épisodes diffusés. Cinq ans plus tard, les acteurs ont continué leurs divers projets. Et concernant un retour du show, Hilarie Burton est contre. Découvrez pourquoi…

Vous vous souvenez sans doute du personnage de Peyton Sawyer dans la série Les Frères Scott. Hilarie Burton jouait cette lycéenne, passionnée de dessin et dont la vie n’a pas été évidente. Durant neuf saisons, les téléspectateurs ont pu suivre ses aventures aux côtés de Brooke Davis (Sophia Bush), Lucas Scott (Chad Michael Murray), Haley James Scott (Bethany Joy Lenz) et Nathan Scott (James Lafferty). Aujourd’hui, qu’est devenue l’actrice après l’arrêt de la série en 2012 ? Si Hilarie Burton s’est éloignée des plateaux de tournage pour se consacrer à sa vie de famille, après avoir joué dans Grey’s Anatomy et FBI duo très spécial, elle est de retour sur le petit écran dans Lethal Weapon, une série adaptée des films de Matt Miller. Elle y joue le personnage de Karen Palmer, un agent spécialisé dans le trafic de drogues.

Interviewée sur son nouveau rôle, Hilarie Burton en a profité pour glisser un message aux fans de la série Les Frères Scott. Et malheureusement, l’actrice semble contre son retour dans la série : "Je tire avec des pistolets maintenant, je n’ai pas besoin de retourner pleurer et embrasser des gens, a-t-elle lancé au journaliste de Refinery29. Je pense que nous avons évolué chacun de notre côté, et ce n’est pas quelque chose dans lequel je souhaite retourner. Ceci dit, j’aimerais beaucoup travailler avec mes anciens coéquipiers sur d’autres projets. Pourquoi pas un film de noël avec Chad, ou un projet de femmes puissantes avec Sophia. (…) J’aimerais beaucoup pouvoir jouer avec les anciens membres du casting, cela serait amusant." Et ça tombe bien puisque dans Lethal Weapon, elle a d’ailleurs retrouvé, Daniella Alonso, une ancienne partenaire de la série qui jouait le rôle d’Anna dans la deuxième saison. Une façon pour elles de se remémorer de bons souvenirs.

