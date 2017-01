Le saviez-vous ? Avant les Frères Scott, Bethany Joy Lenz a joué dans un des plus gros soap opéras américains

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Ah les premiers rôles d’une jeune actrice à la télévision ! Certaines préfèrent ne jamais les mentionner, par embarras sans doute. D’autres célèbrent leurs retrouvailles avec les premiers camarades de carrière sur les réseaux sociaux. Bethany Joy Lenz appartient à cette deuxième catégorie. La jeune femme a récemment partagé sur son compte Instagram un cliché sur lequel elle poste avec Paul Anthony Stewart… son partenaire dans la série "Haine et Passion".



Car oui, avant de jouer les intello, chanteuse et mère parfaite dans "les Frères Scott", l’Américaine a fait ses début dans le monde surprenant et infini des soap opéras. Diffusée entre juin 1952 et septembre 2009, "Haine et Passion" a été l’un des plus gros succès de la télévision américaine pendant des années. Et la jeune Bethany Joy Lenz y a fait ses premiers pas d’actrice en 1998, lorsque la production lui a offert un contrat de deux ans. Elle incarnait Michelle, la femme du personnage jouée par Paul Anthony Stewart. En 2000, alors que la production souhaitait qu’elle reste, la comédienne a préféré partir pour tenter sa chance ailleurs.



Loin de renier cette partie de sa vie, Bethany Joy Lenz a gardé de bons contacts avec ses anciens coéquipiers. Outre son premier mari à l’écran, l’actrice a continué à fréquenter le comédien Wes Ramsey, rencontré sur le tournage. Ils se sont même mis en couple entre 2012 et 2015, plus de dix ans après s’être rencontrés.