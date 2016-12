Shantel Vansanten rend hommage à Carrie Fisher sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 27 décembre, le monde apprenait le décès soudain de Carrie Fisher, l’inoubliable Princesse Lëia dans Star Wars, à l’âge de 60 ans. Rapidement, les stars du petit et du grand écran ont publié des messages sur leurs réseaux sociaux. Une belle manière de rendre hommage à une actrice mythique qui a inspiré toute une génération de jeunes acteurs. Shantel Vansanten (l’inoubliable interprète de Quinn James dans la série les Frères Scott) a, elle aussi, tenu à partager son émotion sur ses réseaux sociaux avec ses nombreux abonnés et notamment sur instagram, réseau qu’elle affectionne tout particulièrement.



Shantel Vansanten a choisi de publier sur Instagram une photo de Carrie Fisher dans son personnage de Princesse Lëia. En légende de ce cliché, on pouvait lire :" Vous avez mis votre âme à nu et vous avez été une icône pour tant de personnes. Un symbole de force pour les femmes. Votre vie était dédiée à l’art. Vous allez nous manquer. Que la force soit avec vous ". Ce post a bien évidemment été liké et commenté de nombreuses fois par les fans de Shantel Vansanten qui ont, tout comme leur idole, été très touchés par la disparition de l’actrice.







You bared your soul for art and were an icon for so many. A symbol of strength for women. Your life was art. You shall be missed. "May the force be with you." #rip #carriefisher Une photo publiée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 27 Déc. 2016 à 10h24 PST