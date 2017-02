Sophia Bush, adepte du Pilates, sa botte secrète pour être une guerrière

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Un esprit sain dans un corps sain. C’est la devise de Sophia Bush. Elle ajouterait même un esprit combatif dans un corps de guerrière. L’actrice qui incarnait Brooke dans Les Frères Scott est une adepte du yoga et du pilates qu’elle pratique en abondance. Pour elle, ce n’est pas seulement une manière de se sculpter une silhouette de rêve. C'est surtout pour les vertus positives sur le moral et le mental.

La jeune femme a posté une photo de l’une des positions propres au Pilates. Impressionnante posture, puisqu’elle est suspendue à des barres parallèles et courbe le dos vers l’arrière. Une position que connaissent bien les adeptes de la pratique. Pour accompagner la photo, Sophia Bush écrit un message plein de spiritualité. "Pour résister au mieux, nous devons aussi pratiquer le ‘flux’. Dans les temps de luttes, le bien-être de soi-même est plus important" Référence à peine caché à la situation très tendue aux Etats-Unis, notamment à cause des décrets du nouveau Président, Donald Trump. Elle poursuit : "Mon plan est combattre pour ce qui est juste jusqu'à mon tout dernier souffle" et pour se préparer au mieux à se battre, elle compte se servir des bienfaits des préceptes du Pilates. L’actrice demande à ses fans et à ceux qui sont "rentrés en Résistance" de penser à prendre soin d’eux, comme pour rappeler que la lutte sera longue.



Depuis l’élection de Donald Trump, Sofia Bush a multiplié les messages contre la politique du président républicain, avec le hashtag "DressLikeAWoman", "NoBanNoWall" ou encore en participant à la gigantesque Women’s March, le 21 janvier dernier.