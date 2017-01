Sophia Bush, dans les bras des Obama

Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Actrice populaire, Sophia Bush est aussi une femme très engagée politiquement. Démocrate affirmée, elle a notamment supporté la candidature d’Hillary Clinton, n’a jamais caché son soutien à Barack Obama. Elle l’a même toujours fièrement affirmée. Le premier président noir des Etats-Unis tire sa révérence après huit ans passés à la Maison Blanche. Sophia Bush était présente à Chicago pour écouter le discours d’adieu de Barack Obama.



Elle était au première loge et elle a eu droit à un cadeau très spécial : un câlin de la part de Michelle mais aussi de Barack Obama. Sous l’émotion, l’ex-compagne de Chad Michael Murray a posté les deux clichés sur Instagram. Sur l'un des deux, il s'agit d'une capture d'un écran de télévision où elle apparaît dans les bras de l'ancien président. Elle écrit : "Oui, il donne les meilleurs câlins", clin d’œil au célèbre "Yes, we can". Et d’ajouter : "Je suis encore sous le choc de la soirée. Quelle bénédiction avons-nous eu d'être auprès de lui durant 8 ans. Son charisme. Son intelligence. Son immense sens de l'empathie. Et sa volonté de défendre tous les Américains." L’actrice souhaite aussi adresser un message à l’ancien président : "Vous me manquerez mon Président des Etats-Unis, mais je suis si excitée de voir le bien que vous continuerez à faire en tant que citoyen".