Sophia Bush évoque le traumatisme de son mariage avec Chad Michael Murray

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Révélée dans la série Les Frères Scott, Sophia Bush a joué durant neuf ans le personnage de Brooke Davis. Un rôle qui l’a propulsé sous les feux des projecteurs. En couple dans la série, Sophia Bush et son partenaire Chad Michael Murray (Lucas Scott) sont aussi tombés amoureux dans la vie. Très vite, les tourtereaux ont décidé de se fiancer et de se marier quelques mois après leur première rencontre. En 16 avril 2005, ils se sont passés la bague au doigt avant de divorcer cinq mois plus tard pour cause d’infidélité de la part de l’acteur. Cette séparation a été difficile à gérer pour eux qui ont pourtant continué à se côtoyer sur les tournages. Et Sophia Bush est toujours restée évasive quant à cette rupture… Jusqu’à aujourd’hui.

A l’occasion de la sortie du magazine Cosmopolitan, Sophia Bush a décidé de mettre les choses au clair à travers une lettre ouverte. L’actrice âgée de 34 ans a évoqué cet échec amoureux : "À la vingtaine, quand je débutais en tant qu’actrice, je ne cherchais pas de relation, mais j’en ai trouvé une qui est devenue sérieuse, même si je ne prévoyais pas de me poser avant la trentaine.

Mais quand votre compagnon vous demande de l’épouser, vous vous dites : cela doit se passer parce que c’est supposé se passer comme ça."

Mais très vite, les deux acteurs ont souhaité prendre des chemins différents et Sophia Bush n’a pas tardé à tourner la page : "Je refuse que cette seule relation me définisse, c’est pourquoi j’ai fait de mon mieux pour éviter d’en parler depuis dix ans. La réalité est que, oui, cela a été un événement très important dans ma vie. Et le traumatisme qui en a découlé a été amplifié par la manière dont cette histoire est devenue publique, ce qui était très étrange pour une fille qui, deux ans auparavant, était juste une étudiante comme les autres, avant que sa vie explose." La belle serait aujourd’hui en couple avec son partenaire dans Chicago PD, Jesse Lee Soffer.

