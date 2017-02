Sophia Bush et Hilarie Burton ennemies ? Elle met fin aux rumeurs

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

5 ans après la fin de la série les Frères Scott, de nombreux mystères et de nombreuses rumeurs circulent encore sur cette série mythique. Petit rappel pour celles et ceux qui ne suivaient pas la série, dans chaque épisode, les téléspectateurs découvraient les aventures, parfois compliquées d’une bande d’amis, que rien ou presque, ne pouvait séparer. Entre Brooke Davis et Peyton Sawyer, leur amitié n’a pas été de tout repos si bien que certaines mauvaises langues ont parfois laissé courir le bruit que l’entente n’était pas des plus cordiales entre les deux actrices. Dans une interview accordée à Refinery 29, Hilarie Burton met une nouvelle fois les points sur les i sur leur relation. Que tout soit clair une bonne fois pour toute : il n’y a jamais eu d’animosité entre Sophia Bush et Hilarie Burton.



Elle déclare notamment : "Brooke et Peyton étaient de vraies amies, comme c'est le cas pour Sophia et moi. Dès le début, on était toutes les deux d'accord, on se disait : 'Si on est là, c'est pour cartonner. Aujourd'hui, en tant que femmes, quand on pense à ce qui s'est passé on se dit, un peu comme Brooke et Peyton pourraient se dire, 'On a survécu à pas mal de choses ensemble'. C'est agréable ! Quand tu es dans une tranchée avec quelqu'un, que tu sois toujours d'accord avec cette personne ou pas, il y a quelque chose qui se crée". Hilarie Burton met une fois de plus les choses au clair et rassure les fans. Sophia Bush et elle s’adorent, c’étaient le cas pendant le tournage de la série et c’est toujours le cas à l’heure actuelle.

