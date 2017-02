Sophia Bush, Jana Kramer… ces reines du style qu’on voudrait imiter

Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Les actrices de la série "Les Frères Scott" ne cessent de démontrer qu'elles ont un sens aiguisé de la mode et du style. Voici cinq looks que l'on rêve de leur piquer.

Elles sont belles, elles ont une classe naturelle, on les a enviées et on les envie toujours dans les Frères Scott. En dehors de la série, les actrices de la série ont surtout un goût très prononcé pour la mode et un style très aiguisé. MYTF1 passe en revue les looks que l’on voudrait bien copier.

Chic et bohème comme Sophia Bush



Un rien l’habille et un tout la sublime. Le look working girl, le combo jean-t-shirt, la tenue de yoga. Tout lui va. Sophia Bush aka Brooke dans la série, est une fashionista avertie qui sait comment se sublimer en toute occasion. Le look qu’on lui préfère n’est pas celui des tapis rouges, mais celui de tous les jours : bohème, moderne et estival. Un jean patte d’eph’ et un top à épaules dénudées. So Woodstock.



Rockstar comme Jana Kramer



Quand elle n’est pas derrière les caméras, quand elle ne chante pas, quand elle n’est pas sur la piste de Danse avec les Stars US, Jana Kramer préfère le mode détente. La jeune maman est une adepte de la simplicité, un t-shirt long, un legging ou un jean et une paire de boots lui suffisent. C’est aussi une adepte des t-shirt de groupe de rock. Qu’elle porte avec un gilet long à frange et un short blanc. Une idée à copier pour les futurs festivals de l’été.





Ready for you @stagecoach !!!! Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 29 Avril 2016 à 16h33 PDT

Classe avec un « pull moche »



Le pull moche de Noël, c’est une pièce que toute personne doit avoir dans son placard. Un intemporel, un classique. Jurisprudence Bridget Jones. Hilarie Burton aka Peyton Sawyer dans les Frères Scott en possède un. Et elle l’assume fièrement. Si elle y arrive, alors il y a plus de honte à porter ce gros chandail offert par cette belle-mère.





Une photo publiée par Hilarie Burton (@realhilarieburton) le 4 Déc. 2016 à 20h29 PST

50 shades of blue… Shantel VanSanten



Elle est la grande sœur de Hayley (et l’ex-petite amie de Barry dans Flash), elle c’est la fille qu’on jalouse à cause de sa garde-robe absolument parfaite. La preuve avec la tenue composé en plusieurs tons de bleu qui aurait pu virer en palette de peintre mais les boots léopard apportent le décalage nécessaires pour ne pas faire tons sur tons. ET évidemment, on est jalouse.





Une photo publiée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 28 Janv. 2017 à 16h36 PST

Bethany Joy Lenz, une longueur d'avance



Caméléon du style, l’actrice qui a prêté ses traits à Hayley jongle entre le casual chic et le look bohème. Le look que l’on voudrait bien lui piquer ? La robe over size à fleur, d’autant plus que la tendance de ce printemps sera au look folk et quoi de mieux qu’une robe longue et ample pour être fashion ?



Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 24 Oct. 2016 à 12h55 PDT