Sophia Bush partage son incroyable Noël sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

C’est parti pour le grand marathon des fêtes de fin d’année. C’est souvent l’occasion pour les stars du petit et du grand écran d’appuyer sur pause dans leur emploi du temps surchargé et de passer du bon temps en famille. Sophia Bush (l’inoubliable Brooke Davis dans la série Les Frères Scott) n’échappe pas à la règle. Même si elle a retrouvé les siens le temps d’un week-end pour les célébrations de Noël, elle a tenu à partager ce moment de bonheur avec ses fans sur Instagram. Des photos qui ont immédiatement généré une vague de like et de commentaires sur le réseau social.



Parmi les nombreuses photos postées par Sophia Bush sur Instagram : atelier pâtisserie, photos de famille avec ses parents, partage de souvenirs. Les fans de la star ont pu vivre au plus près le Noël de leur actrice favorite. Si l’actrice est très engagée sur les réseaux sociaux elle n’en oublie pas pour autant de partager des anecdotes croustillantes. On apprend notamment qu’en 2014, la famille a eu quelques soucis avec leur feu de cheminée. Sophia Bush partage d’ailleurs à ce sujet une photo hilarante. Après ces vacances bien méritées, Sophia Bush pourra repartir en pleine forme sur les plateaux de tournage des projets auxquels elle participe.







ICYMI, this was Christmas 2014. So yeah. Today we nailed it. 🔥🎄🔥#NoFireNoProblems #Throwback #HoliBlaze Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Déc. 2016 à 19h12 PST





See that table? That living room? That tree? What DON'T you see?? Fire! The Bush Family successfully made it through the Holidays 2016 with no gifts catching fire y'all! Bless! 🚫🔥🎁🎄❤ #FlamingFamilyHolidays #ThisIsMyPleaseDontJinxItFace Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Déc. 2016 à 19h04 PST





Merry ❤ Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Déc. 2016 à 13h35 PST





Can't stop won't stop. #PiePrep #ToddyBar Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 24 Déc. 2016 à 19h28 PST





I made these, NBD 🍎 Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 24 Déc. 2016 à 19h04 PST