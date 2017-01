Sophia Bush sublime aux Golden Globes 2017

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Whaou! Il n’y a pas à dire, Sophia Bush sait toujours comment faire son petit effet sur le tapis rouge. Présente - parmi une myriade de stars - à la dernière cérémonie des Golden Globes, qui avait lieu le 8 janvier dernier à Beverly Hills, elle a su faire rimer sobriété avec séduction. Les tenues dénudées ou dotées de fanfreluches, très peu pour elle. Au contraire, la belle a opté pour une robe longue noire et fendue à l’arrière de la jambe. Signée Monique Lhuillier, elle possède également un buste en plumetis, avec deux bandes noires s’entrecroisant pour cacher la poitrine de l’actrice. Côté beauté, là encore Sophia Bush a fait dans la simplicité que l’on lui connait, se contentant d’un rouge à lèvres grenat et d’un effet wavy sage dans ses cheveux mi-longs. Présentant sa tenue sur Instagram au lendemain de la cérémonie, l’actrice n’a pas manqué de remercier les marques qui lui ont prêté tous les éléments qui ont constitué sa tenue.









About last night... #GoldenGlobes2017 ✨ @instylemagazine @ecduzit @moniquelhuillier @stuartweitzman @piaget @patrickta @chadwoodhair Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 9 Janv. 2017 à 7h41 PST





Outre sa tenue vestimentaire, l’actrice gardera certainement longtemps en tête cette cérémonie, et notamment le vibrant discours donné par Meryl Streep. Un moment qu’elle a tenu à immortaliser là encore sur Instagram en publiant une photo de l’actrice accompagnée d’une partie du discours en commentaire. Plus précisément, l’extrait en question est celui où l’héroïne de Sur la Route de Madison s’en prend ouvertement, mais sans le nommer, au futur président des Etats-Unis Donald Trump. Rappelant une grave polémique elle explique alors : "C'était ce moment où la personne qui demande à être assise dans le fauteuil le plus respecté dans notre pays, a imité un journaliste handicapé". Et de conclure sur une citation de son amie récemment disparue, l’actrice Carrie Fisher : "Prends ton cœur brisé et fais-en de l’art".