Arthur piège Caroline Receveur dans Les Invisibles !

Vous connaissez tous le principe des Invisibles : des caméras cachées délirantes dans des scénarios incroyables imaginés par Arthur et son équipe pour piéger des stars. Bonne nouvelle, Les Invisibles est de retour vendredi 6 janvier pour une soirée exceptionnelle lors de laquelle deux émissions seront diffusées.



A partir de 20h55, plusieurs personnalités vont se retrouver dans des situations improbables qu’ils vont devoir gérer avec plus ou moins de sang-froid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça nous promet quelques grands moments et des situations plutôt cocasses.



Comme lors de cette caméra cachée où Caroline Receveur se retrouve piégée par Florent Peyre et Maxime Dereymez. En pleine répétition pour un prime de la saison 7 de Danse avec les stars, la blogueuse mode voit débarquer dans la salle un maître yogi qui n’est autre que Florent Peyre, déguisé et maquillé à la perfection. La jeune femme va avoir du mal à retenir un fou rire devant les postures incongrues que lui propose le maître yogi. Ou peut-être est-ce cette barbe folle qui la perturbe ? Maxime Dereymez, dans la confidence, reste lui imperturbable !



Cette séquence n’est qu’un avant-goût de ce qui vous attend vendredi soir. Martin Lamotte, de la série Nos chers voisins, sera piégé par sa partenaire au théâtre Karine Belly et Rayane Bensetti croira piéger Héloïse Martin, avec qui il partage l’affiche de Tamara, alors que c’est elle qui va le piéger. Au programme également des caméras cachées avec Moundir, Laurie Thilleman, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arutti, Kamel le magicien, Fauve Hautot, Christian Millette, Valérie Damidot, Artus et Cartman !