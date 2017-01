Rayane Bensetti piégé par Héloïse Martin malgré lui !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous à 20h55 pour un nouveau numéro des Invisibles. Une soirée exceptionnelle au cours de laquelle les complices d'Arthur piégeront de nombreuses personnalités mais aussi des enfants et des inconnus. Cette fois-ci, MYTF1 vous donne un aperçu du piège tendu par Héloïse Martin à Rayane Bensetti. Au départ, c'est le comédien qui devait piéger sa partenaire à l'écran. Mais le piégeur s'est retrouvé piégé malgré lui. En réalité, l'interprète de Tamara était au courant de la supercherie de départ : Au cours d’un faux shooting photo, un comédien doit passer dans la pièce à moitié nu et mettre mal à l’aise Héloïse en prétendant qu’il vient de coucher avec une femme mariée et que son mari est à sa recherche ! Sauf qu’Héloïse, tenue au courant du pot aux roses, va faire croire à Rayane qu’elle a un coup de foudre pour le comédien en question et devient tout à coup très tactile avec lui. A l'oreillette, on prévient Rayane que le petit d'ami d'Héloïse assiste en régie à la scène et qu'il est au plus mal ! Le comédien ne sait donc plus quoi faire. Et les ennuis ne font que commencer pour l'acteur...

Un parterre de célébrités dans les Invisibles sur TF1 !

Ce soir, Arthurreçoit un parterre de célébrités, ses complices, pour une soirée placée sous le signe de la supercherie. Vous verrez que tous les coups seront permis. MYTF1 vous dévoile la liste des piégeurs qui seront présents.

Martin Lamotte piégé par Karine Belly, sa partenaire au théâtre

Florent Peyre piège des enfants (en jouant le rôle d’un savant)

Caroline Receveur piégé par Florent Peyre en maitre Yogi

Philippe Lacheau et Tarek Boudali piègent Mehdi Saddoun – Défis au profit de l’association « ARC »

Artus piège des enfants en père noël complètement farfelu

Rayane Bensetti et Héloise Martin, l’actrice de Tamara pour le piégeur piégé

Cartman piège des ados en jouant un conseiller d’orientation très particulier

Valérie Damidot piège Fauve Hautot en l’impliquant dans un faux contrat

Les Invisibles, ce soir à 20h55 sur TF1 !