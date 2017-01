Les invisibles du 6 janvier 2017 - 2ème partie  

Arthur vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier pour une soirée de caméras cachées inédite. Il s'est entouré de complices de choix, qui ont tous la même mission : piéger de nombreuses personnalités mais aussi des enfants et des inconnus ! - Artus piège des enfants en Père Noël complètement farfelu ;- Rayane Bensetti et Héloise Martin, l'actrice de Tamara pour le piégeur, piègé ;- Cartman piège des ados en jouant un conseiller d'orientation très particulier ;- Valérie Damidot piège Fauve Hautot en l'impliquant dans un faux contrat. C'est sur la Seine à bord d'une péniche qu'Arthur a convié ses invités piégeurs et piégés : Rayane Bensetti, Héloïse Martin, Fauve Hautot, Christian Millette, Valérie Damidot, Cartman et Artus.