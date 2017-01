Rayane Bensetti le piégeur piégé par Héloïse Martin  

« J’me sens roulé ! ». Il était pourtant sûr de son coup. Rayane Bensetti devait piéger Héloïse Martin. Ca, c’est ce qui était prévu avant que l’actrice du film « Tamara » l’apprenne et décide à son tour de le piéger à son insu ! Le scénario ? Au cours d’un faux shooting photo, un comédien doit passer dans la pièce moitié nu et mettre mal à l’aide Héloïse en prétendant qu’il vient de coucher avec une femme mariée et que son mari est à sa recherche ! Sauf qu’Héloïse, au courant de la comédie, va faire croire à Rayane qu’elle a un coup de foudre pour le comédien en question et devient tout à coup très tactile avec lui… Comment Rayane va-t-il réagir quand on va lui annoncer dans l’oreillette que le petit ami d’Héloïse est en régie pour assister au piège et qu’il voit tout ? Rayane Bensetti dans le rôle du piégeur piégé, c’est dans cet extrait « Les invisibles » de vendredi 6 janvier 2017 à 22h05 à (re)voir sur MYTF1.