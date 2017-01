Vendredi à partir de 20h55, tous les pièges seront permis !  

Arthur vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier pour une soirée de caméras cachées inédite. Il s'est entouré de complices de choix, qui ont tous la même mission : piéger de nombreuses personnalités mais aussi des enfants et des inconnus !Martin Lamotte piégé par Karine Belly, sa partenaire au théâtre ;Florent Peyre piège des enfants (en jouant le rôle d'un savant) ;Caroline Receveur piégé par Florent Peyre en maître Yogi ;Philippe Lacheau et Tarek Boudali piègent Mehdi Saddoun - Défis au profit de l'association "ARC" C'est sur la Seine à bord d'une péniche qu'Arthur a convié ses invités piégeurs et piégés : Martin Lamotte, Karine Belly, Moundir, Caroline Receveur, Laurie Thilleman,Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arutti, Maxime Dereymez et Kamel le magicien.