Nos héros sont à peine arrivés au Japon qu' un tremblement de terre précipite le Grand Condor au fond de la mer. Vite repérés, Mendoza et ses hommes sont capturés. Esteban, Tao et Zia réussissent à s'enfuir et découvrent l'étrange objet d'orichalque qui a guidé le Condor jusqu'ici ! Mais un mystérieux personnage s'interpose...