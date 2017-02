EXCLU - Agnès fait la connaissance de Louis(e), son ex-mari...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après des années de souffrance, Louis est devenu Louise. Une nouvelle personnalité qu'il va devoir assumer face à son ex-femme et ses deux enfants. De retour dans leur vie, Louise va tout faire pour regagner leur amour. Mais ce challenge ne va pas être de tout repos. Agnès (Héléna Noguerra) ne conçoit pas que son ancien époux fasse irruption dans sa vie, 7 ans après l'avoir abandonnée elle et ses enfants. Dans cet extrait inédit que MYTF1 vous dévoile en exclusivité, Agnès débarque chez sa nouvelle voisine. Son visage lui est familier et pour cause, ce n'est autre que Louis, le père de sa fille et son fils en bas âge.

"Oui, c'est définitif, maintenant je suis une femme"

"Tu l'as fait alors, c'est définitif ?", lui demande Agnès, troublée de voir celui qu'elle a aimé pendant de longues années être une femme. Désormais, son mari s'appelle Louise. Très vite, sa femme lui annonce la couleur. "Tu ne peux pas revenir après 7 ans et t'installer juste sous notre nez, je ne suis pas d'accord". Mais Louise ne se laisse pas faire. Pour elle, c'est sa femme qui est la raison de son retour dans le quartier. "Si seulement tu avais répondu à mes messages", prétexte-t-elle violemment. Et d'enchaîner qu'elle ne souhaite qu'une "place, même une petite", dans leurs vies. Entre elles deux, le dialogue n'a plus lieu d'être... Comment évoluera la suite de l'histoire ? Louise reverra-t-elle ses enfants ?

Rendez-vous lundi 7 mars pour découvrir Louis(e), votre nouvelle série, sur TF1 !