Faites la connaissance de Louis(e), la nouvelle héroïne transgenre !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Louis(e), c'est la nouvelle voisine un peu particulière qui vient d'emménager en face de chez Agnès (Helena Noguerra). Grande, rousse et élancée, la jeune femme qui a fière allure, est bien connue du voisinage. Et pour cause, elle n'est qu'autre que Louis, l'ex-mari d'Agnès. C'est le jour de l'anniversaire de son fils que Louis(e) débarque à nouveau dans la vie de son ex-femme et de ses enfants. Cela faisait sept ans que Louis était parti. Devenue Louise, ce papa transgenre a souhaité aller jusqu'au bout de son évidence : être une femme sans renoncer à sa famille.

Seulement, après avoir quitté son cocon familial, Agnès a refait sa vie avec un autre homme qui ne voit pas le retour de Louise d'un bon œil, tout comme elle... "Tu ne peux pas revenir après 7 ans et puis t'installer juste sous notre nez...", déclare Agnès dans la bande-annonce. Pourtant, Louise ne lâche rien et met tout en oeuvre pour se faire accepter par sa famille. Plus qu'un appel à s'aimer, cette nouvelle série appelle à la tolérance. Aujourd'hui, bon nombre de séries françaises et américaines mettent à l'honneur des personnages ayant changé de sexe. Depuis plusieurs saisons, Sense8, Orange is the new black, Grey's Anatomy ou encore Transparent ont introduit avec justesse plusieurs personnes transgenres...

Pour Claire Nebout, qui incarne Louise, le challenge était de taille, mais en valait la peine. "La transsexualité reste encore en France un sujet tabou qui peut effrayer. Lui apporter de la visibilité peut peut-être permettre une évolution des mentalités. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre", a-t-elle confié à TF1.

Louis(e), votre nouvelle série, lundi 6 mars à 20h55 sur TF1 !