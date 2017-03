Louis(e) fait tomber les masques ce soir sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le regard des autres est parfois difficile à encaisser. C'est dans ce contexte sociétal de changements qu'apparaît Louise. Anciennement homme, la jeune femme est désormais prête à assumer sa nouvelle identité auprès de sa famille, 7 ans après l'avoir abandonnée pour effectuer sa transformation. C'est le jour de l'anniversaire de son fils que Louise débarque à nouveau dans la vie de son ex-femme Agnès (Helena Noguerra) et de ses enfants. Sauf que de son côté, la mère de famille a refait sa vie avec un autre homme qui ne souhaite pas vraiment voir cet "ex" revenir dans leur équilibre. C'est dans ce climat familial complexe que Louise revient parmi les siens. Car ce comeback imprévu va avoir des répercussions sur son ancienne famille...

Un sujet tabou décomplexé

Claire Nebout en est persuadée, Louise ne peut que faire évoluer les mentalités. "La transsexualité reste encore en France un sujet tabou qui peut effrayer", a-t-elle indiqué dans une interview accordée à TF1. L'objectif est donc de parler de manière décomplexée d'un sujet qui fait encore polémique en France : l'acceptation de la transsexualité. "Louise doit faire face à l’hostilité des siens et de la société entière. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre", explique ainsi la comédienne.

