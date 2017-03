Louis(e) : "Il ne faut pas avoir peur", confie Jean-Michel Tinivelli

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Pour le public Jean-Michel Tinivelli est Marquand dans Alice Nevers. Mais pas seulement. Dès le 6 mars, il prendra les traits d’Adrien, le nouveau compagnon d’Agnès (Helena Noguerra) dans la série Louis(e). Adrien voit sa vie chamboulée le jour où l’époux d’Agnès débarque dans leur vie. Sauf qu’en sept ans d’absence, Louis a bien changé : il est devenu une femme, Louise (Claire Nebout). Pour le comédien, le défi était de taille, confie-t-il à TF1 : "Lorsque j’ai entendu parler de ce projet, je l’ai trouvé particulièrement ambitieux. J’étais assez curieux de voir comment le public allait le réceptionner".

Selon Jean-Michel Tinivelli, tout est une question de mentalités, et il le pense sincèrement : le monde est prêt à parler de ces sujets. "Je crois que la fiction française revient en force parce qu’elle prend plus de risques. Il ne faut pas avoir peur", relève-t-il. "Les téléspectateurs sont prêts à accueillir d’autres univers", ajoute-t-il prenant en exemple le succès outre-Atlantique de la série Transparent, dans laquelle le héros annonce à sa famille qu’il souhaite changer de sexe. Et pour lui, le challenge était encore plus gros à relever qu’il pénétrait là en terre totalement inconnue. "J’étais content de pouvoir faire un tour dans un autre registre que celui d’Alice Nevers, série qui me prend beaucoup de temps", admet-il. "Louis(e) me permettait de sortir de l’univers policier et d’interpréter un personnage très différent de Marquand."

Un homme amoureux et perdu

Mais alors qui est Adrien ? "Il est très amoureux de sa compagne et aimerait avoir un enfant avec elle", raconte le comédien. "Mais lorsque le mari d’Agnès arrive sans prévenir, son petit monde s’écroule et il est complètement dépassé par les événements". Il doit alors confronter sa compagne, qui lui avait menti en lui faisant croire que son mari était parti sept ans plus tôt pour aller vivre avec sa maîtresse. Il "ne sait pas comment réagir", note Jean-Michel Tinivelli. "Adrien regarde Louise comme un extraterrestre. Il se demande qui il a face à lui". Par conséquent, face à une situation qu’il a du mal à comprendre, Adrien joue la carte de l’humour. Un axe délibérément choisi par son interprète. "Je n’ai pas cherché à pousser le trait, il est naturellement [drôle] par la situation", explique le comédien, qui a également souhaité le rendre touchant. Tout comme Agnès et Louise.

