Louis(e) séduit Christophe Beaugrand, Xavier Delarue et le PAF

C’est "une belle tranche de vie saupoudrée de tolérance et d’humanité." Voilà ce qu’écrivait Brigitte Goldberg sur Louis(e) dans un long billet d’humeur publié sur le Huffington Post. La fondatrice du collectif Trans-Europe n’a d’ailleurs pas été la seule à être séduite par cette nouvelle fiction, diffusée lundi soir sur TF1, suivant le quotidien de Louise, une femme qui était un homme auparavant.

Plébiscitées par les téléspectateurs, les aventures de cette héroïne incarnée par Claire Nebout ont également fait réagir plusieurs personnalités du PAF. Christophe Beaugrand, chroniqueur de 50’Inside et présentateur de Secret Story, a lui aussi salué sur Twitter la qualité et le sujet innovant de ce nouveau rendez-vous. "Extraordinaire #Louise sur @TF1 série subversive et osée avec une héroïne transgenre ! Vous regardez ?", a-t-il écrit.

Christophe Beaugrand n’est pas le seul à avoir été captivé par Louis(e) et à avoir souligné le choix de TF1 de mettre à l’honneur, pour la première fois sur le petit écran français, une héroïne transgenre. Les présentatrices Karima Charni et Alessandra Sublet ou encore les stars de télé-réalité Xavier Delarue et Amélie Neten ont eux aussi commenté le lancement de Louis(e) lundi soir. Revue de tweets.