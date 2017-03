Louis(e) : Ces séries transgenres qui ont marqué le petit écran

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Alors que TF1 diffusera dès le 6 mars prochain la nouvelle série télévisée "Louis(e)", d’autres productions ont déjà évoqué le sujet de l’identité sexuelle. A l’image de "Transparent" ou "Orange is the New Black", plusieurs scénaristes ont décidé de mettre en lumière cette minorité trop souvent stigmatisée.

Louis(e) incarne le personnage éponyme de la série créée par Fabienne Lesieur et Thomas Perrier. Pour ce rôle fort, c’est Claire Nebout qui se charge de prêter ses traits. Elle incarne ainsi une femme élancée, prête à tout pour reconquérir l’amour de ses enfants et divorcée d’Agnès, jouée par Héléna Noguerra. Sept ans plus tôt, elle décidait de changer de sexe. Un bouleversement dans sa vie. Sans aucun doute une libération.

Pour la première fois, TF1 décide de mettre en lumière un personnage principal transgenre. Si en France, l’idée est récente, ce n’est pas le cas outre-Atlantique. Depuis plusieurs années, les scénaristes et producteurs mettent en avant le sujet de la transsexualité au cœur de l’intrigue des séries télévisées. C’est le cas notamment de Transparent, créée par Jill Soloway et diffusée depuis le 6 février 2014. Cette production relate en effet l’histoire d’un père de famille, qusi décide, 70 ans après sa naissance, de se révéler sous les traits de Maura, une femme.

En 2013 déjà, Jenji Kohan faisait aussi le choix d’intégrer le personnage de Sophia Busset, l’une des pensionnaires de la prison de Litchfield, jouée par Laverne Cox, dans Orange is the New Black. Son arrivée dans la série a permis d’ouvrir les débats concernant les difficultés vécues par cette communauté souvent discriminée. Elle est devenue une icône à part entière.

D’autres séries ont ainsi évoqué cette thématique à l’image de Twin Peaks, où l’acteur David Duchovny incarnait le personnage de Denise Bryson, un agent transgenre de la DEA – service fédéral américain en charge des stupéfiants. Plus récemment, c’est le jeune acteur Ian Alexander, lui-même transgenre, qui s’est glissé dans la peau de Buck Vu dans The OA.

Découvrez ci-dessous un extrait de Louis(e) qui arrive le lundi 6 mars à 20h55 sur TF1 :