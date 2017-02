M Pokora : Alexandrie, Alexandra, il bat un nouveau record

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Rien ne l’arrête ! M Pokora continue de surfer sur la vague du succès. Découvrez sans plus attendre le nouveau record qu’il vient de battre avec son album de reprises de Claude François, My Way, sorti dans les bacs le 21 octobre dernier.

M Pokora n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le jeune chanteur, qui vient tout juste d’intégrer la saison 6 de The Voice dans la team des coachs, est sur tous les fronts. En effet, alors qu’il vient tout juste de lancer la nouvelle collection printemps/été de sa collection Oôra Sport avec Cache-Cache, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire une grande annonce à ses fans. En effet, rappelez-vous, le 16 février dernier, M Pokora dévoilait à ses fans le clip de la chanson Alexandrie, Alexandra. Pour la première fois, il est passé derrière la caméra pour s’occuper entièrement de la réalisation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat était vraiment surprenant.

M Pokora vient de l’annoncer : son clip vient de dépasser le million de vues en moins d’une semaine. Cette photo postée sur Instagram est un véritable message de remerciements et d’amour à ses fans. Bien évidemment, ce message a généré une vague de likes et de commentaires sans précédent sur le compte Instagram du chanteur. Après ce nouveau record battu, on se demande bien ce qui pourrait lui résister. M Pokora pourra remercier ses fans en live très prochainement puisque sa grande tournée commence très bientôt dans toutes les plus grandes villes de France.







Déjà 1 million de vues en moins d'1 semaine pour le clip #alexandriealexandra 🔥🙏🏼 Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 22 Févr. 2017 à 9h38 PST

Le clip est toujours disponible