M Pokora commence l’année en beauté

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

M Pokora bat tous les records et commence l’année en beauté grâce à son dernier album My Way. MYTF1 vous en dit plus.

M Pokora n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. L’année 2016 a, en effet, été pleine de promesses et de succès pour le chanteur de 31 ans. Après avoir participé au show musical The Voice Kids en tant que coach aux côtés de Jenifer et de Patrick Fiori, M Pokora a ravi ses fans avec la sortie dans les bacs le 21 octobre dernier de son nouvel album My Way, un nouvel opus composé de reprises très modernes en hommage au chanteur Claude François. Quelques jours seulement après la sortie de cet album, M Pokora a battu un premier record. Le chanteur signe avec My Way, le meilleur démarrage de sa carrière. Mais il ne s’arrête pas là…



L’année 2017 commence, en effet, sur les chapeaux de roues pour M Pokora. Le chanteur qui s’apprête à partir à la rencontre de ses fans dans le cadre de sa tournée My Way Tour, vient de battre de nouveaux records. Son album vient d’être sacré : numéro 1 du top albums GFK pour la 8ème semaine. My Way est également la 5ème meilleure vente de l’année 2016. Cerise sur le gâteau, le clip Cette année-là , cumule près de 20 millions de vues sur Youtube. Une belle consécration pour le jeune homme à quelques jours seulement du prime spécial : "Cette soirée-là"prévu pour le 14 janvier prochain depuis le Zenith et présenté par Nikos Aliagas. Une bonne nouvelle pour M Pokora qui s’apprête à prendre place dans le fauteuil de coach dans la saison 6 de The Voice.



Redécouvrez le clip Comme d'habitude