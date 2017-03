M Pokora : #MyWayTour, c’est parti pour la grande tournée

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Rien ne l’arrête. Alors que M Pokora vient tout juste de prendre ses marques dans la saison 6 de The Voice aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika, le chanteur se lance dans un nouveau challenge. La grande tournée du #MyWayTour a débuté le 3 mars dernier et il a littéralement enflammé la scène. Toujours très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, M Pokora partage les plus beaux clichés de cette tournée et notamment ceux de Nancy et d’Epernay. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a gâté ses fans avec un show particulièrement impressionnant. Les spectateurs qui viendront à la rencontre de M Pokora vont en prendre plein les yeux.

Depuis la sortie le 21 octobre dernier de son album My Way en hommage aux plus grands succès de Claude François, M Pokora surfe sur la vague du succès. Il a d’ailleurs battu de nombreux records avec ce nouvel album puisque quelques jours seulement après sa sortie, il s’offrait le meilleur démarrage de sa carrière. Son clip Cette année-là a d’ailleurs atteint les 26 millions de vues sur Youtube et celui d’ Alexandrie, Alexandra cumule plus d’un million de vues depuis deux semaines. L’année 2017 est définitivement celle de M Pokora.





Le clip est toujours disponible