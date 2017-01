Le nouveau changement radical de M.Pokora

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle année 2017 commence, pour M.Pokora, par un changement de taille. Après avoir surpris ses fans en s’affichant en avril dernier avec des cheveux blonds peroxydés, le chanteur a choisi de changer une nouvelle fois de tête en ce mois de janvier. Et c’est une transformation radicale qu’il a dévoilée via une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Oublié le blond, le nouveau coach de The Voice s’est tout simplement rasé la tête pour bien commencer l’année. "Back to basics", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Fuyant l’hiver, M.Pokora et ses amis ont pris la direction de Dubaï pour passer les fêtes de fin d’année. Entouré notamment d’Anthony Joshua, un champion du monde de boxe anglaise, le chanteur, qui a cartonné récemment avec son album de reprises de Claude François, a profité de la chaleur et des plages des Emirats arabes unis. Pour le plus grand bonheur de ses fans qui ont pu découvrir sur Instagram, plusieurs clichés de lui torse nu. Il a également pris la pose avec un lionceau et un chimpanzé.

De retour de cette belle escapade, M.Pokora s’est directement mis au travail pour préparer comme il se doit sa nouvelle tournée. Il remontera sur scène pour son My Way Tour de mars à avril prochain puis en octobre et novembre. Il est notamment attendu du 17 au 19 mars 2017 à Bruxelles, du 21 au 23 mars à Paris, le 26 avril à Nice, le 19 mai à Marseille ou encore le 11 novembre à Bordeaux.