EN LIVE ! M.Pokora - "Alexandrie, Alexandra" (Claude François)  

A l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora, TF1 vous invite à un concert événement depuis le Zénith de Paris et vous propose de revivre en chanson les plus beaux titres de "Cloclo" ! Pour commencer la soirée en beauté, M.Pokora interprète l'une des chansons les plus connues de Claude François : Alexandrie, Alexandra ! Tout le monde a déjà dansé sur ce titre au rythme endiablé ! Entouré de ses danseurs et danseuses, M.Pokora nous livre une performance remarquable qui ouvre la soirée. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.