Kitsune n’en peut plus de la dureté d’Ashida à son égard,il décide de fuguer et de s’installer au village pour couler enfin des jours paisibles mais les villageois inquiets demandent aux mini-ninjas de le garder à l’œil et nos héros sont obligés de se rendre à l’évidence : Kitsune est réellement bien intentionné.