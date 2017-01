Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Elue Miss France en décembre 2015, Iris Mittenaere a rayonné durant toute l’année de son règne qui s’est achevé le 17 décembre dernier quand elle a transmis sa couronne à Alicia Aylies. Consécration ultime, elle vient donc de remporter le titre de Miss Univers 2016, décerné à Manille, aux Philippines. Une première pour la France depuis 1953 et le sacre de Christiane Martel ! Pour célébrer comme il se doit ce titre historique, MYTF1 vous propose d’en apprendre un peu plus sur la belle Iris.

Elle veut promouvoir l’hygiène bucco-dentaire auprès des enfants

A 24 ans, Iris Mittenaere a déjà la tête bien pleine. Pour preuve, elle est actuellement en 5e année de chirurgie dentaire. Son but en tant que Miss Univers : sensibiliser les enfants à l’hygiène bucco-dentaire à travers le monde. A terme, elle aimerait ouvrir son propre cabinet de dentiste. Mais d’ici là, elle aura sans doute d’autres opportunités dans le monde de la mode ou du cinéma…

Elle est passionnée de cuisine

Quoi de plus naturel que d’être une grande amatrice de cuisine au pays de la gastronomie ? « My bœuf bourguignon is the best ! » a-t-elle-même clamé sur la scène du concours Miss Univers. Une preuve supplémentaire ? Son passage dans les cuisines du Pré Catelan où elle a joué la commise de luxe pour le chef triplement étoilé Frédéric Anton avec lequel elle a réalisé un ravioli à la langoustine du plus belle effet.





Elle n’aime pas… ses pieds

On peut être Miss Univers et avoir des petits complexes. Pour Iris Mittenaere, ce sont ses pieds. « A force de porter des talons hauts et de danser, ils s’abîment, nous déclarait-elle en décembre 2015. J’essaie d’en prendre soin en me passant des crèmes. Hors des galas, je repasse à plat. »

Elle rêve d’un dîner avec Dany Boon

Entre gens du Nord, on se comprend. Alors que Dany Boon a chaleureusement félicité la Lilloise après son sacre, Iris nous confiait en exclusivité avant d’être élue Miss France qu’elle adorerait passer une soirée en tête-à-tête avec l’humoriste, réalisateur de Bienvenue chez les Ch’tis en 2008. Depuis, les deux Nordistes se sont rencontrés sur un tournage et une belle complicité est née. Reste plus qu’à organiser ce dîner !

C’est une adepte des sports extrêmes !

La chute libre, le parachute, le parapente… Iris adore ! Elle a d’ailleurs déjà fait du saut en parachute en tandem au-dessus des Hauts-de-France, sa région natale. Elle a également participé à la première émission de Ninja Warrior en juillet dernier.

Sa nouvelle vie à New York

Etre élue Miss Univers, c’est évidemment beaucoup de responsabilités et d’engagements auprès de la société qui organise le concours. Mais c’est aussi profiter d’une année de règne hors-norme. Bye-bye la France, Iris Mittenaere va poser ses valises à New York où elle vivra sur la très chic 5e Avenue dans un appartement prêté par l’organisation Miss Univers.