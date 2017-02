Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Qu’est-ce qui vous met en colère dans la vie ?

Les préjugés sur les Miss et sur les jolies femmes en général.

La dernière fois que vous vous êtes montrée paresseuse ?

Il n’y a pas si longtemps que ça. Lorsque je suis rentrée de Manille, j’ai mis deux jours pour me remettre du décalage horaire. Il faut dire qu’il y a six heures d’écart. J’ai dormi presque toute la journée où je suis arrivée à New York.

De quoi êtes-vous la plus fière dans la vie ?

D’être la tatie de mon petit neveu. Il a un an et j’ai très envie de le voir grandir. J’espère pouvoir rentrer un peu en France cette année pour le voir. Je suis la tatie la plus fière de l’univers.

L’avarice, qu’est-ce que ça signifie pour vous ?

J’espère ne pas être quelqu’un d’avare et arriver à donner autour de moi. En tout cas, c’est ce que je vais essayer de faire cette année. Je reçois énormément. J’ai envie d’en faire de même. J’ai beaucoup de chance d’être ici et dans la vie d’une manière générale. J’ai envie de donner un peu de ma chance autour de moi.

Quelle est votre dernière folie shopping ?

Je n’ai pas eu le temps de faire du shopping depuis que je suis arrivée à New York. Mais je compte bien me rattraper ! Pour être tout à fait honnête, je ne fais pas souvent de folie shopping. Mais je dirais : des lunettes de soleil de marque lorsque je suis partie à Dubaï.

Avec quelle star auriez-vous envie de dîner en tête à tête ?

Kate Middleton. Je la trouve formidable, magnifique, élégante, classe. J’aime beaucoup les valeurs qu’elle représente.

Votre péché mignon ?

Les croissants aux amandes

Finalement, quel est votre plus gros péché ?

Je suis très très gourmande. J’aime bien manger. D’ailleurs, je dois faire pas mal de sport pour équilibrer tout ça.