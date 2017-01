Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Comme l’annonçait Arthur il y a quelques heures, "une pluie d’artistes" foulera le plateau de Vendredi tout est permis. A partir de 20H55, Dany Boon, Ahmed Sylla, Ary Abittan, Moundir et 20 Miss France seront en compétition à travers des épreuves hilarantes. Pour la première fois, Miss France 2017, Alicia Aylies sera présente au côté d’Arthur. Un véritable honneur pour la jeune femme, âgée seulement de 18 ans : "Je suis impressionnée, cela me stresse un peu, a-t-elle confié à nos confrères de TV Mag. Heureusement, je serai avec les autres Miss de l’association Les Bonnes Fées, cela me rassure. Vendredi tout est permis est une émission que je regarde, les gens y sont délurés et j’aime bien les différents jeux."

Afin de récolter un maximum de dons pour l’association Les Bonnes Fées qu’elles représentent, les Miss présentes donneront leur maximum. Et elles sont très impatientes de réussir ce challenge : « Nous sommes prêtes pour relever le défi organisé par Vendredi tout est permis", peut-on lire sur la page officielle de l’association. Il y aura entre autres Camille Cerf (Miss France 2015), Linda Hardy (Miss France 1992), Sylvie Tellier (Miss France 2002), Corrine Coman (Miss France 2003), Mareva Galanter (Miss France 1999), Chloé Mortaud (Miss France 2009), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006), Melody Vilbert (Miss France 1995), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), Sophie Thalmann (Miss France 1998). Un chèque sera remis en fin d’émission. Soyez donc au rendez-vous à partir de 20H55 ce soir sur TF1.





