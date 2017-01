Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu'elle est Miss France, Alicia Aylies multiplie les rendez-vous aux quatre coins du globe. Après Montpellier, la jeune femme est rentrée sur Paris où elle a festoyé en compagnie de ses parents pour les fêtes de fin d'année. Entre deux interviews et essayages pour divers shooting photos, la jeune femme est rentrée sur son île, en Guyane où elle a reçu le plus chaleureux des accueils. Après avoir été reçue à la préfecture de Cayenne, la pétillante reine de beauté a visité trois communes guyanaises, un passage par le centre spatial de Kourou, des entretiens avec la presse locale ou encore une rencontre avec des jeunes escrimeurs, le sport fétiche de la jeune femme.

Hier, c'est à Paris qu'Alicia Aylies, 18 ans a fait sensation. A l'occasion de la Fashion Week Parisienne, qui a vu défiler son amie et ancienne Miss France, Flora Coquerel, la jeune femme en a profité pour lui faire une petite visite de courtoisie. Et elle n'était pas venue seule. Rachel Trapani, Miss France 2007 était elle-aussi présente afin de saluer sa grande amie. Flora a défilé pour la marque de prêt-à-porter On Aura Tout Vu. Resplendissantes toutes les trois, c'est avec un sourire ravageur qu'elles ont posé pour les nombreux photographes dont le flash n'a cessé de crépiter pendant plusieurs minutes.

N'oubliez pas de voter pour Iris Mittenaere, qui est actuellement à Manille pour l'élection de Miss Univers ! Elle a plus que jamais besoin de vos votes.





