Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est avec l’une des premières photos prise en tant que nouvelle Miss France qu’Alicia Aylies a tenu à présenter ses vœux de bonne année à tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux puisque la belle Guyanaise compte plus de 35 000 fans sur Twitter notamment !



En tenue de mariée, écharpe Miss France fièrement arborée, couronne du sacre sur la tête, Alicia courait pieds nus sur un petit pont de bois par un beau matin dans la nature préservée de la Camargue. C’était au lendemain de l’élection et elle rayonnait malgré la courte nuit qu’elle avait passée !



C’est donc avec ce superbe cliché que Miss France 2017 a choisi d’adresser ses vœux. « A toute vitesse, je commence mon année 2017, alors bonne année à tous !!! Et n’oubliez pas de croire en vos rêves ! A très vite, Alicia. »



Effectivement, 2017 a débuté sur les chapeaux de roue pour notre Miss nationale. Lundi matin, elle était l’invitée de Stéphane Bern sur RTL, et hier elle était en direct dans les studios de France Bleu ! La tournée des médias a donc repris sur le même rythme que celui qu’Alicia a connu juste après son élection. Iris Mittenaere l’avait prévenue, c’est une année chargée qui l’attend !



Alicia Aylies retrouvera d’ailleurs Miss France 2016 prochainement puisqu’elle se rendra aux Philippines le 30 janvier pour soutenir Iris qui représentera la France au concours de Miss Univers. On croise les doigts et on y croit, car comme le dit Alicia : « N'oubliez pas de croire en vos rêves ! »