Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir découvert Paris, sa nouvelle ville pendant un an, Alicia Aylies est repartie pour de nouveaux horizons. La jeune Guyanaise, qui n'est jamais partie à la montagne a décidé de remédier à cela. Pour l'accompagner, Christophe Beaugrand ! Le "patron de Secret Story" a décidé de jouer les guides touristiques pour la fiancée de tous les Français. "Ready to go avec la belle @aliciaayliesoff notre miss France pour lui faire découvrir la montagne pour la 1ère fois de sa vie !", a écrit le journaliste sur les réseaux sociaux.

Au programme de ce périple à la montagne : de la randonnée, et une visite en hélicoptère au-dessus des montagnes d'Andorre. La jolie jeune femme se rendra-t-elle sur les pistes enneigées ? Connaissant l'appétence de Christophe Beaugrand pour la neige, nulle doute que ce dernier l'entraîne avec lui pour une session ski mémorable ! Infatigable, Alicia Aylies s'est adonnée à un autre sport, il y a quatre jours de cela...

C'est à l'INSEP (Institut National du Sport, de L'Expertise et de la Performance), que Miss France 2017 s'est rendue pour une épreuve de Laser Run, aux côtés d'Elodie Clouvel, Vice-Championne Olympique en Pentathlon Moderne à Rio. Escrime, Laser Run et maintenant sports de glisse, il n'y a pas à dire, la nouvelle reine de beauté est une sportive hors-pair, et elle est loin d'avoir montré toutes les facettes de sa personnalité !