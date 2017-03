Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La pause hivernale d'Alicia Aylies à Andorre est bel et bien terminée. Fini les pistes enneigées aux côtés de Christophe Beaugrand, Flora Coquerel (Miss France 2014), Delphine Wespiser (Miss France 2012) et Malika Ménard (Miss France 2010). La jeune femme est rentrée à Paris, où elle vit désormais le temps d'une année. Hier, elle a assisté à un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Miss Guyane a été conviée à assister au défilé de Guy Laroche.

Et elle n'était pas seule. Sa grande amie et directrice Sylvie Telpour lier, qui n'aurait manqué cela pour rien au monde. D'ailleurs, sur Instagram, la présidente du comité Miss France a posté plusieurs clichés et vidéos de ce défilé qui met à l'honneur les collections de prêt-à-porter automne-hiver 2017. Sur ses réseaux sociaux personnels, la Reine de beauté n'a pas encore eu le temps de poster le moindre cliché du défilé, sûrement encore fatiguée de son périple enneigé.

Mais ce n'est pas tout ! En plus de retrouver Sylvie Tellier, Alicia Aylies a eu l'honneur de prendre la pose au côté de Malika Ménard. La jeune femme a assisté mardi au défilé Paul Ka. Ce mercredi, la Rennaise de 29 ans a pris place au défilé de Guy Laroche. Après le show, elle a retrouvé sa grande copine Miss Guyane sous l'œil des nombreux photographes présents, qui ont, comme toujours, immortalisé le moment.





Défilé @guylarocheparis #fyp #palaistokyo Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 1 Mars 2017 à 7h30 PST

Look @elisabettafranchi pour le défilé @guylarocheparis #pfw 📷 by @eloan_anquez Une publication partagée par Malika Menard (@malikamenard14) le 2 Mars 2017 à 4h23 PST