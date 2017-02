Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La télé-réalité ouvre décidemment bien des portes. Avant de se retrouver propulsé intervieweur pour les besoins de la cérémonie des MFA 2017 lundi soir, Julien avait déjà eu un avant-goût du métier de journaliste-animateur puisqu’il a présenté la semaine dernière La Rédac’, une émission de Nextplz diffusée sur Facebook.

A cette occasion, il a reçu sur le plateau Alicia Aylies, élue Miss France 2017 en décembre dernier. Cette dernière est revenue sur les rivalités entre Miss, notamment suite aux révélations des « coups bas » en coulisses pour tenter de déstabiliser Iris Mittenaere avant l’élection de Miss Univers. La jolie Guyanaise a pour sa part évoqué des « sous-entendus » plutôt que des confrontations directes lors de ces élections dont l’issue change radicalement la vie d’une jeune femme.

Elle est également revenue sur le fait qu’elle était un garçon manqué étant petite. « J’étais plus du style jean, jogging, basket, pas de maquillage, a-t-elle confié. Je favorisais plus le confort que l’esthétique. » Evidemment, les choses ont bien changé aujourd’hui et les belles tenues sont désormais de rigueur pour Miss France, comme le prouve la photo en compagnie de la reine de beauté que Julien s’est empressé de partager sur son compte Instagram. La petite fille « garçon manqué » semble bien loin…





