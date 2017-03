Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de Camille Lou et Laury Thilleman pour partager un tel cliché sur les réseaux sociaux ? Il y a quelques jours, les deux jeunes femmes ont passé la journée dans les cuisines du Nubé, le restaurant très coté de l'Hôtel Marignan, où travaille le chéri de l'ancienne Miss France, Juan Arbelaez. Sur le cliché partagé sur Instagram, on aperçoit la chanteuse, une spatule sur la tête, le regard déconfit. Plus déchaînée, l'ancienne Miss a placé un couteau gigantesque entre ses dents et tient une cuillère dans sa main droite...

"Une soirée au #Nubé @marignanparis, comme des gosses à la découverte des cuisines et des magnifiques plats de @juanarbelaez_chef !", écrit Laury Thileman. Il faut dire que la jeune femme a toutes les raisons d'être émerveillée. C'est son chéri en personne qui les a aidées à mijoter les mets toute la journée. Likée plus 8000 fois, la photo des deux jeunes femmes en compagnie du reste de la brigade a suscité une vague de réactions. "Trop drôle la photo, Laury tu es survoltée", "Camille tu es fidèle à toi-même, trop mimi", "j'adore les filles trop marrantes, j'espère que c'était bon au moins", commentent les internautes. Reste à savoir si les plats sont aussi beaux que bons !