Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est depuis le Mexique, où elle vit depuis 1958, que Christiane Martel a suivi la cérémonie Miss Univers lors de laquelle Iris Mittenaere, Miss France 2016, a décroché la couronne tant convoitée. Une première pour la France depuis 1953. Cette année-là, Christiane Martel remporte le concours et devient la première Française Miss Univers. Invitée de la radio RTL ce matin, l’ancienne Miss, aujourd’hui âgée de 80 ans, a assuré avoir vu venir cette consécration.

« Je suis très contente parce quand j’ai vu les participantes, j’ai vu descendre Miss France et j’ai dit "Oh, c’est elle qui va être Miss Univers, parce qu’elle est très belle et très agréable" », a-t-elle déclaré. Visiblement conquise par la jolie Nordiste, Christiane Martel l’a encensée, louant sa beauté et sa simplicité. « J’ai trouvé qu’elle était très belle, très sympathique, la façon de parler, simple dans le sens où elle n’allait pas chercher de grandes paroles. »

Evidemment, les choses ont bien changé depuis 1953, mais certains conseils sont valables pour toutes les époques. Ainsi, Christiane Martel s’est souvenue de la folle année qui a suivi son élection pour encourager la nouvelle Miss Univers. « La base du grand succès, c’est l’union de la famille et être soi-même, a-t-elle détaillé. Ça vous change la vie complètement, parce qu’après l’élection naturellement vous connaissez tellement de monde, on visite beaucoup d’endroits, on apprend à faire les choses et ça vous donne de grandes leçons. »

Touchée par les mots et les félicitations de Christiane Martel juste après l'élection, Sylvie Tellier, directrice de l'Organisation Miss France, a tenu à remercier celle qui restera à jamais la première Française élue Miss Univers. « Aujourd'hui tu es toujours aussi belle », a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo récente de Christiane Martel. Et on voit mal comment on pourrait ne pas être d'accord.





Merci chère Christiane pour tes félicitations et ton amitié. Il y a 64 ans tu décrochais la première couronne française de #MissUnivers et aujourd'hui tu es toujours aussi belle!!! #fierté #France #ChristianeMartel #MissUnivers53 @missfranceoff @missuniverse Une photo publiée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 30 Janv. 2017 à 2h18 PST





Revivez l'année d'iris Mittenaere dans la peau de Miss France 2016 :