Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On l’a appris à l’occasion de l’élection de Miss Univers, Iris Mittenaere est une grande fan de cuisine. Sa spécialité ? Le bœuf bourguignon, qu’elle a même proposé de préparer pour Steve Harvey, présentateur vedette de la cérémonie qui se tenait cette année aux Philippines. Comme pour illustrer ses dires, une récente photo a été publiée sur Instagram : on y voit Miss France 2016 en compagnie du chef triplement étoilé Frédéric Anton pour un cours privé dans les cuisines de son restaurant, le Pré Catelan.

Autre passion de la nouvelle Miss Univers, les sports extrêmes. Le parachute ou le deltaplane n’ont pas de secret pour elle ! Sportive dans l’âme, elle n’a d’ailleurs pas reculé devant la difficulté lorsqu’il a été question de participer à la première de Ninja Warrior l’année dernière. Le sport, une passion que Miss France 2016 partage avec Laury Thilleman, Miss France 2011. Devenue journaliste sportive, la jolie jeune femme a toujours pris soin de son corps lors de séances de musculation impressionnantes et partagé sa passion avec ses fans en parcourant le monde à la recherche de sensations fortes, comme lorsqu’elle teste l’apnée avec Guillaume Néry, champion du monde de la discipline.





Retour aux affaires w/ ma #M200 @polarglobal 👊 #minicoach #training #sport #Polar #reebok Une photo publiée par Laury Thilleman (@laurythilleman) le 31 Janv. 2017 à 11h04 PST

Camille Cerf et... les hommes poilus !

Moins classique, la passion de Marine Lorphelin pour la médecine ! Après son année de règne en tant que Miss France 2013, la Bourguignonne a repris ses études à la faculté de médecine de Lyon où elle est actuellement en 5e année. Elle a d’ores et déjà commencé à prodiguer ses conseils santé au quotidien sur son blog L’effervessence de Marine. Une passion qu’elle entretient en parallèle de ses activités de mannequin.



Du mannequinat à la mode et au luxe, il n’y a qu’un pas que Flora Coquerel a d’ores et déjà franchi. Miss France 2014 a décroché son BTS en commerce international en 2015 et a réalisé l’un de ses rêves en défilant il y a quelques jours pour Jean-Paul Gaultier. Le monde du luxe lui tend maintenant les bras !





D’autres Miss ont des passions bien différentes et plutôt éloignées du monde de la mode. C’est le cas de Delphine Wespiser. Miss France 2012 adore la danse, et en particulier le flamenco et la danse orientale ! Elle avait d’ailleurs fait une démonstration de ses talents à Arthur l’année de son règne. Mais rien n’égalera sans doute la passion toute particulière qu’entretient Camille Cerf pour… les poils ! La Nordiste avait ainsi confié à Christophe Beaugrand dans 50’ Inside qu’elle aimait les hommes plutôt poilus. Son premier amour ? Cyril, un petit garçon rencontré à la maternelle, qui avait la particularité d’avoir un grain de beauté avec des poils dans le cou. Aujourd’hui, un homme au torse poilu est susceptible de lui plaire. Messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire.