Après avoir remis la couronne à Miss France 2017, Alicia Aylies, lors de l’élection en décembre dernier, Iris Mittenaere s’est envolée aux Philippines pour le célèbre concours de Miss Univers. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage régulièrement des clichés de son voyage, des répétitions mais aussi de son temps libre avec les autres candidates. Elle a notamment posé avec Miss Honduras, Miss Colombia, Miss Mexique mais aussi Pia Wurtzbach, Miss Univers 2015 : "Nous avons finalement rencontrés la Reine", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Malgré la compétition, les 86 participantes semblent complices, comme en témoignent les photos diffusées sur les réseaux sociaux.

Durant ces quelques jours de répétition, Iris Mittenaere en a également profité pour réaliser plusieurs shootings et notamment en maillot de bain. Elle y apparaît plus sexy que jamais dans un ensemble doré signé Orza. Le 18 janvier dernier, elle a aussi passé l’étape du défilé en maillot de bain. Iris Mittenaere avait choisi la sobriété avec un maillot noir et une paire de talons beiges. Si la jeune femme est l’une des favorites, rien n’est encore joué. Il faudra patienter jusqu’au 30 janvier prochain pour découvrir la grande gagnante. Pour rappel, Miss France 2014, Flora Coquerel a été élue 3e dauphine lors du concours de Miss Univers 2015. Iris Mittenaere fera-t-elle mieux ? Réponse bientôt.





