Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

14h10. Sylvie Tellier fait son entrée. "Plaisir d'être en direct à Manille. 12 ans que j'envoyais des jeunes femmes. Elles se classaient régulièrement dans le top 12. Victoire d'Iris, ça a été une grande fierté pour nous"

14h. Miss Univers, Iris Mittenaere ne va pas tarder à faire son entrée dans la salle de conférence de presse. Malika Menard 2010, devenue journaliste, assiste à la conférence de presse.

"Sylvie Tellier organise mon grand retour en France. J’ai hâte de montrer ma couronne à tous les Français et les remercier. J’ai très envie de revoir mes ch’tis et les flamands qui me manquent", nous confiait Iris Mittenaere, au mois de février dernier. Ce moment, tant attendu, est arrivé pour la jeune femme, élue Miss Univers 2016, le 30 janvier dernier à Manille aux Philippines. Un titre que les Français attendaient depuis 1953.

Hier, Iris Mittenaere est venu saluée Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h. "La gastro­no­mie française me manque, les paysages de ma Flandre aussi", a-t-elle confié à cette occasion. Elle est également intervenue dans Quotidien de Yann Barthès. Aujourd’hui, à 14h, la future dentiste donnera sa première conférence de presse dans un hôtel parisien, que vous pourrez suivre en direct sur MYTF1 (sur ce même lien). Pour l'événement, Miss Univers sera accompagnée par Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Iris Mittenaere répondra, dans la foulée, à nos questions. Elle se rendra ensuite dans sa ville d'origine dimanche 19 mars. Le public pourra venir à sa rencontre entre 11h et 12h rue Faidherbe lors d’un grand défilé. Elle prendra d’ailleurs la parole depuis le balcon du quotidien régional La Voix du Nord. Durant son séjour en France, Iris Mittenaere devrait également rencontrer le Président de la République, François Hollande pour un entretien privé.