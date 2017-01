Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est un retour attendu de pied ferme par tous ses admirateurs. Devenue Miss France 2017 en décembre dernier, Alicia Aylies, Miss Guyane 2016, revient sur la terre de son enfance ce lundi, là où sa nouvelle vie de Miss a débuté. C’est avec le sourire que la Miss France 2017 a embarqué pour Cayenne ce lundi. "Direction #Cayenne où notre belle Alicia est attendue avec impatience. #guyane #MissFrance #Trip", a d’ailleurs écrit Sylvie Tellier, Directrice générale de Miss France Organisation, en légende d’un selfie la montrant avec la Miss France 2017.

Accueillie comme il se doit à l’aéroport d’Orly, Alicia Aylies a pris le temps de prendre la pose avec le personnel au sol de la compagnie aérienne assurant son voyage. Ravie de revenir chez elle en Guyane, la Miss France 2017 a gardé un sourire éclatant en s’installant à son siège. Dans un cliché posté sur le compte Twitter officiel de Miss France, on découvre ainsi la jeune femme, arborant fièrement son écharpe, confortablement installée près d’un hublot.

Alicia Aylies, qui doit arriver en Guyane à 15h15, heure locale, a un programme plutôt chargé. Si la jeune femme pourra profiter de sa famille, elle rencontrera, une heure à peine après son arrivée, des fans dans un prestigieux hôtel. Elle prendra part ensuite à un défilé dans les rues de Cayenne. Après avoir été reçue mardi à la préfecture de Cayenne, la Miss France 2017 se rendra dans trois communes guyanaises pour aller à la rencontre de la population. Mercredi, elle fera un détour par la Mairie de Cayenne avant de s'entretenir avec la presse locale et des jeunes escrimeurs. Le voyage se terminera jeudi par une visite de la Mairie de Kourou et du centre spatial.





