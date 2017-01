Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 30 janvier prochain, Miss Univers sera élue aux Philippines. Cette année, Miss France 2016, Iris Mittenaere espère bien remporter la couronne. Et elle peut compter sur Laury Thilleman, son amie et ancienne Miss France 2011 pour la soutenir.

La pression monte pour Iris Mittenaere. A quelques jours de la grande élection de Miss Univers, la belle n’attend que votre soutien et surtout vos votes. Alors qu’elle enchaîne les répétitions aux Philippines, entre les défilés et les séances photos, plusieurs anciennes Miss soutiennent déjà sa participation. C’est le cas de Flora Coquerel, Camille Cerf, Marine Lorphelin, Alicia Aylies mais aussi Laury Thilleman, qui compte bien soutenir son amie jusqu’au bout : "Je la suis et on essaie de motiver notre entourage à être derrière elle, et à voter", explique l’ex-Miss France2011.

Et justement, Laury Thilleman connaît bien ce concours puisqu’elle y a participé en 2011 : "Je trouve qu’elle s’en sort très bien. Elle est dans le bon ton. Quand on va à Miss Univers, on est un peu une actrice, à l’américaine. Par rapport à Miss France, il y a beaucoup plus d’artifices, on est obligé d’être sur notre 31 tous les jours. C’est cette attitude qu’il faut avoir. C’est une expérience que l’on vit qu’une fois dans notre vie, donc elle doit profiter au maximum. Il faut qu’elle y aille à fond." Pour rappel, Laury Thilleman était arrivée en sixième place. Classée parmi les favorites, Iris Mittenaere pourra peut-être monter sur le podium. Mais il faudra patienter jusqu’au 30 janvier pour connaître les résultats. Soyez au rendez-vous !

