Iris Mittenaere est actuellement à Manille, aux Philippines, où elle prépare activement l'élection de Miss Univers qui aura lieu le 30 janvier prochain. Répétitions pour le défilé, essayage de tenues diverses et variées... Un rythme soutenu pour l'ancienne Miss. Heureusement, la jolie jeune femme peut compter sur le soutien de ses amies, toutes des anciennes Miss, qui pensent à elle même à des milliers de kilomètres. Sur les réseaux sociaux, Camille Cerf a posté un cliché la représentant aux côtés d'Iris, Flora Coquerel ainsi que Marine Lorphelin. La photo était accompagnée du message suivant : "C'est l'heure pour toi de partir pour une nouvelle aventure. Belle, intelligente, drôle et sensible, parfaite selon moi. Alors reviens vite et reviens en Miss Univers ! On est fière de toi !"

Cette délicate attention devrait booster l'ancienne Miss France à se surpasser pour l'élection de Miss Univers. Depuis son arrivée en Asie, Iris Mittenaere a déjà publié plusieurs clichés la montrant notamment dans un peignoir "Miss Univers" ou encore accompagnée des Miss Mexique, Argentine et République Dominicaine.

Elue Miss France 2016 le 19 décembre 2015, la jolie Lilloise en cinquième année de chirurgie dentaire n’avait pas pu représenter la France à l’élection de Miss Monde qui avait lieu à Washington le 18 décembre 2016. La raison ? La jeune femme devait être présente à Montpellier afin de remettre sa couronne à son successeur. A l'issue de cette soirée, c'est Alicia Aylies, Miss Guyane qui a été élue Miss France 2017. Iris Mittenaere a maintenant une dernière mission : remporter le titre tant convoitée de Miss Univers 2017. Et l'étudiante a toutes ses chances de remporter le titre. De nombreux bookmakers l’ont placée parmi les favorites. A suivre...





