Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les Miss France sont les invitées d'honneur d'Arthur ! En compagnie de Sylvie Tellier, elles vont relever les défis de l'émission pour la bonne cause.

Ce soir, Arthur vous donne rendez-vous à 20h55 pour un prime inédit et en direct de Vendredi tout est permis. Cette soirée met à l'honneur le comédien et humoriste Dany Boon, venu présenter entre autres son dernier film Raid Dingue qui sort le 1er février prochain. Mais ce n'est pas tout ! Ce soir, les Miss France seront également de la partie. Flora Coquerel, Camille Cerf, Mareva Galanter, Rachel Trapani ou encore Corinne Coman ont accepté l'invitation d'Arthur. Si on ne connaît pas encore le nom des épreuves qu'elles vont relever ce soir, sachez qu'elles les exécuteront au profit de l'association Les Bonnes Fées présidée par Sylvie Tellier, qui a elle-aussi répondu présent à l'invitation de l'animateur de TF1.

Sur les réseaux sociaux, les Miss ont une à une confirmé leur participation au prime de Vendredi Tout est Permis. "À Demain sur @VTEP_TF1 ! Des Miss et des invités surprises pour relever un défi sportif au profit de notre association @lesbonnesfees", a écrit Rachel Trapani. Mareva Galanter, ancienne Miss a quant à elle, annoncé que 20 Miss relèveront les défis de VTEP ce soir à 20h55 sur TF1. Mais ne comptez pas sur elles pour vous révéler le nom de toutes les anciennes reines de beauté présentes ce soir... Enfin, sachez que Moundir, l'aventurier légendaire de Koh-Lanta relèvera lui aussi les défis d'Arthur ! D'autres invités et sportifs seront eux-aussi présents ce soir... A la fin de la deuxième émission, un chèque sera remis à l'association Les Bonnes Fées.

Ce soir, une Miss manquera à l'appel : Iris Mittenaere. L'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 est actuellement aux Philippines, où elle prépare l'élection de Miss Univers prévue le 30 janvier prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme n'a pas le temps de chômer. Elle multiplie les shootings en maillot de bain et répète ses chorégraphies pour le jour J. Mais qui sait, peut-être que la jolie brune participera à distance aux défis d'Arthur ?























Pour le savoir, rendez-vous ce soir à 20h55 sur TF1 pour un nouveau Vendredi Tout est Permis !